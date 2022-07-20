Резников на встрече "Рамштайн-4" назвал три приоритета Украины

В своем выступлении Резников отметил три приоритета Украины.

Во-первых, это укрепление mission oriented approach.

"Мы просим коллег сконцентрировать усилия на увеличении возможностей ВСУ осуществить конкретные миссии", - сказал министр.

Одна из них - разблокирование портов и обеспечение безопасности в западной части Черного моря.

Он добавил, что первые результаты в виде освобождения острова Змеиный все видели. Эта работа продолжается. Не исключены новые "жесты доброй воли" от оккупантов.

Во-вторых, время систематизировать работу по обслуживанию и ремонту иностранной техники, которую получает Украина.

"Это масштабная задача, поскольку уже речь идет о сотнях единиц. Нужна координация многих стран в юридической, финансовой, организационной плоскости и на уровне производственных мощностей", - подчеркнул Резников.

В-третьих, Украина активизирует усилия по обеспечение прозрачности учета и использования международной военной помощи. В частности, будет ускорен процесс внедрения "натовской" программы LOGFAS.