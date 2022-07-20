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Резников на встрече "Рамштайн-4" назвал три приоритета Украины

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Разблокирование украинских портов, ремонт иностранной военной техник и внедрение "натовской" программы LOGFAS - три приоритета, которые сейчас нужны Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление минстра обороны Украины Алексея Резникова во время встречи "Рамштайн-4".

В своем выступлении Резников отметил три приоритета Украины.

Во-первых, это укрепление mission oriented approach.

"Мы просим коллег сконцентрировать усилия на увеличении возможностей ВСУ осуществить конкретные миссии", - сказал министр.

Одна из них - разблокирование портов и обеспечение безопасности в западной части Черного моря.

Он добавил, что первые результаты в виде освобождения острова Змеиный все видели. Эта работа продолжается. Не исключены новые "жесты доброй воли" от оккупантов.

Во-вторых, время систематизировать работу по обслуживанию и ремонту иностранной техники, которую получает Украина.

"Это масштабная задача, поскольку уже речь идет о сотнях единиц. Нужна координация многих стран в юридической, финансовой, организационной плоскости и на уровне производственных мощностей", - подчеркнул Резников.

В-третьих, Украина активизирует усилия по обеспечение прозрачности учета и использования международной военной помощи. В частности, будет ускорен процесс внедрения "натовской" программы LOGFAS.

Напомним, сегодня США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины, который включает четыре HIMARS.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Украине нужно около 50 систем HIMARS, чтобы остановить российскую армию и около 100, чтобы провести эффективное контрнаступление.

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