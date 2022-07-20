Резніков на зустрічі "Рамштайн-4" назвав три пріоритети України

Розблокування українських портів, ремонт іноземної військової технік та вповадження "натівської" програми LOGFAS - три пріорітети, які нині потрібні Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мінстра оборони України Олексія Резнікова під час зустрічі "Рамштайн-4".
У своєму виступі Резніков наголосив на трьох пріоритетах України.
По-перше, це зміцнення mission oriented approach.
"Ми просимо колег сконцентрувати зусилля на збільшенні спроможностей ЗСУ здійснити конкретні місії", - сказав міністр.
Одна з них - розблокування портів та забезпечення безпеки у західній частині Чорного моря.
Він додав, що перші результати у вигляді звільнення острова Зміїний усі бачили. Ця робота триває. Не виключені нові "жести доброї волі" від окупантів.
По-друге, час систематизувати роботу з обслуговування та ремонту іноземної техніки, яку отримує Україна.
"Це масштабне завдання, оскільки вже йдеться про сотні одиниць. Потрібна координація багатьох країн у юридичній, фінансовій, організаційній площині та на рівні виробничих потужностей", - наголосив Резніков.
По-третє, Україна активізує зусилля із забезпечення прозорості обліку та використання міжнародної військової допомоги. Зокрема, буде пришвидшено процес впровадження "натівської" програми LOGFAS.
Нагадаємо, сьогодні США анонсували новий пакет військової допомоги для України, який включає чотири HIMARS.
Окрім того, міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що Україні потрібно близько 50 систем HIMARS, щоб зупинити російську армію, і близько 100, щоб провести ефективний контрнаступ.