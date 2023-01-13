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Резников уверен, что Украина получит танки и самолеты: в западных странах все меняется

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Киев, Пятница 13 января 2023 11:25
Резников уверен, что Украина получит танки и самолеты: в западных странах все меняется Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина сможет получить танки и боевые самолеты от партнеров, поскольку в западных странах меняется мнение о поставках тяжелого вооружения.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью BBC.

Глава Минобороны подчеркнул, что уверен в том, что Украина получит танки, боевые или реактивные самолеты, а также оружие большой дальности для поражения целей в 300 км. По его словам, в западных странах "все меняется".

В то же время он отверг опасения относительно возможной эскалации, поскольку Россия уже и так развязала войну и жестоко обстреливает мирное население Украины.

"У меня в стране война. Они наносят удары по моим городам, моим больницам, моим детским садам, моим школам. Они убили много мирных жителей. Это армия насильников, убийц и мародеров. Какой следующий уровень эскалации?" -сказал Резников.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявлял, что его страна согласна передать Украине роту танков Leopard, но только в рамках международной коалиции.

Также о намерениях передать ВСУ танки Challenger 2 заявили в Великобритании.

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