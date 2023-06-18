UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Резніков вперше поговорить із міністром оборони Ізраїлю

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

Міністр оборони України Олексій Резніков на початку наступного тижня матиме розмову із ізраїльським колегою Йоавом Галантом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За даними видання, ініціатором розмови є керівник Міноборони США Ллойд Остін. Неназвані ізраїльські чиновники повідомили, що темою розмови може стати нелетальна допомога Україні.

Розмова між керівниками оборонних відомств відбудеться вперше. Йоав Галант очолив міністерство оборони Ізраїлю 5 місяців тому.

Допомога Україні від Ізраїлю

На початку травня Україна отримали від Ізраїлю радари для нової системи оповіщення про ракетну загрозу, які виробляє ізраїльська компанія RADA Electronic Industries.

Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Ізраїль проводять перемовини на різних рівнях та з різним керівництвом. Це відбувається як на публічних, так і не публічних зустрічах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій РезніковІзраїль