Резников впервые поговорит с министром обороны Израиля

По данным издания, инициатором разговора является руководитель Минобороны США Ллойд Остин. Неназванные израильские чиновники сообщили, что темой разговора может оказаться нелетальная помощь Украине.

Разговор между руководителями оборонных ведомств состоится впервые. Иоав Галант возглавил министерство обороны Израиля пять месяцев назад.

Помощь Украине от Израиля

В начале мая Украина получили от Израиля радары для новой системы оповещения о ракетной угрозе, производимой израильской компанией RADA Electronic Industries.

Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Израиль проводят переговоры на разных уровнях и с разным руководством. Это происходит как на публичных, так и не на публичных встречах.