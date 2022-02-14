Резников о возможности военного положения в Украине: сегодня оснований нет

"Я уверен, что для введения такого особого режима оснований сегодня нет. Только ради того, чтобы нормировать медийное пространство, ни в коем случае делаться это не может. Мы живем в демократической стране и учимся проходить такие испытания", - отметил он.

По его мнению, Украина переживет этот кризис и выйдет из него более сильной.

"Но военное положение вводится в случае вторжения, я надеюсь, что такого вторжения не произойдет", - добавил Резников.