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Резніков про можливість переможної війни Росії над Україною: "Не вірю в це"

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Вашингтон, Неділя 21 листопада 2021 15:58
Резніков про можливість переможної війни Росії над Україною: "Не вірю в це" Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (t.me OP_UA)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр оборони Олексій Резніков висловився про можливість переможної війни Росії над Україною. Глава оборонного міністерства не вірить, що це можливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Резнікова для "Голос Америки".

"Не вірю в це. Тому що давайте не забувати ми за 8 років цієї війни ми навчилися захищатись. Наші Збройні сили на високому рівні, особливо Сухопутні війська", - сказав міністр, зазначивши, що військові на передовій також перебувають у бойовому настрої.

Резніков додав, що на сьогодні в Україну понад 400 тисяч ветеранів, які готові стати на захист своєї землі.

"Тому такого легкого проходу, як це було 2014 році, не буде вже. Сьогодні люди знають що таке пролита кров і як поливати кров ворога теж знають і вміють це робити", - пояснив він.

Нагадаємо, спочатку "Голос Америки" опублікував інтерв'ю в іншій редакції. У попередньому варіанті Резнікова запитували, чи можливий повномасштабний наступ Росії на Україну, однак потім текст інтерв'ю змінили.

Сьогодні глава Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія може напасти на Україну вже у січні-лютому наступного року.

Також розвідка показала можливі сценарії військового вторгнення Росії в Україну.

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