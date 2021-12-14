Резников о возможном вторжении России: "Многие российские солдаты вернутся в гробах"

Если Россия решит пойти на полномасштабное нападение на Украину, это станет катастрофой для обеих сторон. Будет много жертв как с украинской стороны, так и с российской.

Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico .

"Это будет украинская кровь, это будет российская кровь. Многие российские солдаты будут возвращаться домой в гробах и это покажут каналы в Facebook, Instagram, Telegram. Это будет катастрофа", - пояснил министр.

В то же время Резников выразил абсолютную уверенность, что украинцы будут бороться, чтобы защитить свои земли, свои жизни и будущее своих детей.

"У нас есть 200 тысяч резервистов, 400 тысяч ветеранов украинско-российской войны. 400 тысяч... просто посчитайте", - отметил министр, напомнив о еще около 250 тысячах военнослужащих Вооруженных сил.

По мнению главы Минобороны, Украина не является конечной целью российского президента Владимира Путина, а поскольку страна является географическим центром Европы, то война придет на весь континент. Резников считает, что Путин хочет показать Европе, на что способна Россия.

"Мы всего лишь часть, квадрат на шахматной доске больших российских амбиций", - добавил он.