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Резников о возможном вторжении России: "Многие российские солдаты вернутся в гробах"

Новина українською →
Вторник 14 декабря 2021 00:05
Резников о возможном вторжении России: "Многие российские солдаты вернутся в гробах" Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (t.me OP_UA)
Автор: Дмитрий Левицкий

Если Россия решит пойти на полномасштабное нападение на Украину, это станет катастрофой для обеих сторон. Будет много жертв как с украинской стороны, так и с российской.

Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico.

"Это будет украинская кровь, это будет российская кровь. Многие российские солдаты будут возвращаться домой в гробах и это покажут каналы в Facebook, Instagram, Telegram. Это будет катастрофа", - пояснил министр.

В то же время Резников выразил абсолютную уверенность, что украинцы будут бороться, чтобы защитить свои земли, свои жизни и будущее своих детей.

"У нас есть 200 тысяч резервистов, 400 тысяч ветеранов украинско-российской войны. 400 тысяч... просто посчитайте", - отметил министр, напомнив о еще около 250 тысячах военнослужащих Вооруженных сил.

По мнению главы Минобороны, Украина не является конечной целью российского президента Владимира Путина, а поскольку страна является географическим центром Европы, то война придет на весь континент. Резников считает, что Путин хочет показать Европе, на что способна Россия.

"Мы всего лишь часть, квадрат на шахматной доске больших российских амбиций", - добавил он.

Напомним, ситуация вокруг украинских границ остается напряженной. По данным Минобороны, Россия до сих пор не начала возвращать свои войска от границ Украины.

Как писало РБК-Украина, Резников считает, что вторжение России в Украину переведет мир в новую эру.

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