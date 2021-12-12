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Вторжение России в Украину откроет новую эру без правил, - Резников

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Воскресенье 12 декабря 2021 22:47
Вторжение России в Украину откроет новую эру без правил, - Резников Фото: министр обороны Алексей Резников (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вторжение России в Украину ознаменует конец нынешнего мира. При этом нападение также откроет новую эру без международных правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"В Россию вернется много гробов", - заявил министр.

Он также добавил, что вдоль украинских границ развернуто около 100 тысяч российских войск - примерно столько же, сколько было развернуто весной и летом. Хотя Москва строит лагеря для 175 тысяч человек, многие палатки, похоже, не заняты, сказал Резников.

Тем не менее, по словам министра, война станет бедствием для Европы, поскольку миллионы украинцев, вероятно, будут бежать в ЕС, а огромный экспорт зерна из Украины окажется под угрозой.

Напомним, ранее министр обороны Украины Резников заявил, что вторжение России в Украину может закончиться кровавой резней, а также предупредил, что "российские военные вернутся на родину в гробах".

Он также назвал факторы, которые могут снизить вероятность вторжения России.

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Российская Федерация Украина Алексей Резников
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