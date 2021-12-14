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Резніков про можливе вторгнення Росії: "Багато російських солдат повернуться в гробах"

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Вівторок 14 грудня 2021 00:05
Резніков про можливе вторгнення Росії: "Багато російських солдат повернуться в гробах" Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (t.me OP_UA)
Автор: Дмитро Левицький

Якщо Росія вирішить піти на повномасштабний напад на Україну, це стане катастрофою для обох сторін. Буде багато жертв як з українського боку, так і з російського.

Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico.

"Це буде українська кров, це буде російська кров. Багато російських солдат будуть повертатися додому в гробах, і це покажуть канали в Facebook, Instagram, Telegram. Це буде катастрофа", - пояснив міністр.

Водночас Резніков висловив абсолютну впевненість, що українці будуть боротися, щоб захистити свої землі, свої життя та майбутнє своїх дітей.

"У нас є 200 тисяч резервістів, 400 тисяч ветеранів українсько-російської війни. 400 тисяч... просто порахуйте", - зазначив міністр, нагадавши про ще близько 250 тисяч військовослужбовців Збройних сил.

На думку глави Міноборони, Україна не є кінцевою метою російського президента Володимира Путіна, а оскільки країна є географічним центром Європи, то війна прийде на весь континент. Резніков вважає, що Путін хоче показати Європі, на що спроможна Росія.

"Ми всього лише частина, квадрат на шахматній дошці великих російських амбіцій", - додав він.

Нагадаємо, ситуація довкола українських кордонів залишається напруженою. За даними Міноборони, Росія досі не почала повертати свої війська від кордонів України.

Як писало РБК-Україна, Резніков вважає, що вторгнення Росії в Україну переведе світ у нову еру.

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