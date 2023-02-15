Резніков про візит Сійярто в Білорусь: якась малеча навколо Кремля хоче знайти вигоду

На питання журналіста, якого роду миру для України шукав угорський міністр в Мінську, він відповів: "Для мене це також цікаве запитання".

"Таке враження, що коли зростає антикремлівський альянс - а сьогодні 54 країни були представлені за тим столом (Рамштайну - ред.), - водночас якась малеча навколо Кремля намагається знайти собі якусь вигоду. На жаль, але в них якийсь паралельний світ", - сказав Резніков.

Нагадаємо, що 13 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідав Мінськ. Перед цим він заявив, що їде до білоруської столиці, аби нібито "говорити про мир" в Україні та відразу зазначив, що "готовий до критики" такого візиту.

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