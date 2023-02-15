Резников о визите Сийярто в Беларусь: какая-то малышня вокруг Кремля хочет найти выгоду

На вопрос журналиста, какого рода мира для Украины искал венгерский министр в Минске, он ответил: "Для меня это тоже интересный вопрос".

"Такое впечатление, что когда растет антикремлевский альянс - а сегодня 54 страны были представлены за тем столом (Рамштайна - ред.), - в то же время какая-то малышня вокруг Кремля пытается найти себе какую-то выгоду. К сожалению, но у них какой-то параллельный мир", - сказал Резников.

Напомним, что 13 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Минск. Перед этим он заявил, что едет в белорусскую столицу, чтобы якобы "говорить о мире" в Украине и сразу отметил, что "готов к критике" такого визита.

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