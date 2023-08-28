Резніков відповів, чи говорив із Зеленським про відставку і згадав про Голгофу

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наразі не обговорює з президентом Володимиром Зеленським можливість своєї відставки.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив на прес-конференції, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Міністру поставили питання, чи він обговорює з президентом можливість своєї відставки.

"95% спілкування із Зеленським стосується забезпечення Сил безпеки та оборони. Решта - що робити після перемоги", - відповів він.

Резніков також додав, що президент сьогодні згідно з Конституцією визначає, кому бути міністром оборони та міністром закордонних справ.

"Він точно знає, що я не просився на цю посаду. Навпаки, я відмовляв його від цього призначення. Він точно знає, що і скільки я зробив, і він точно знає, що якщо він доручить інший важливий проєкт, я з радістю погоджуся. Тому що ця посада - це Голгофа", - додав міністр.

На питання, чи є зараз спілкування із президентом щодо відставки, Резніков негативно похитав головою.

За словами Резнікова, він обговорював із Зеленським кілька "проєктів", якими він хоче зайнятися, зокрема ще 2021 року, до призначення міністром оборони.

"У президента на столі проєкти, які я міг би робити, вони на користь України, підвищення нашої обороноздатності", - сказав він.

При цьому він не дав прямої відповіді на запитання, чи пропонував йому Зеленський посаду посла України у Великій Британії.

Голгофа - це пагорб, на якому було розіп'ято Ісуса Христа. За біблейними описами, це місце знаходиться поблизу Єрусалима.

Що цьому передувало

Чутки про відставку Резнікова ходять давно. Зокрема, після низки скандалів із закупівлями Міноборони продуктів харчування та амуніції за завищеними цінами.

Приміром, минулого тижня Резніков запропонував парі нардепу та журналісту через скандал із закупівлею курток для військових Міноборони. Він заявив, що готовий подати у відставку, якщо виявиться, що відомство поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових. В іншому випадку він запропонував депутату Анастасії Радіній скласти мандат, а журналісту Михайлу Ткачу - піти з видання та на 3 роки припинити займатися журналістикою.

Крім того, нещодавно нардеп Олексій Гончаренко заявив, що Резнікова можуть відправити у відставку та призначити послом у Британії. За його словами, посаду міністра оборони може обійняти керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Журналісти також ставили питання про відставку Резнікова президенту. Зеленський заявив, що коментує відставки після відповідних указів.

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