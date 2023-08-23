Зеленський відреагував на чутки про можливу відставку Резнікова
Президент України Володимир Зеленський відреагував на чутки про можливу відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Він заявив, що коментує відставки після відповідних указів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з прем'єром Фінляндії.
"Якщо ви не проти, я готовий коментувати будь-які кадрові рішення у нашій державі після того, як мною будуть підписані відповідні укази", - сказав Зеленський.
Варто зазначити, що в Україні міністрів відправляє у відставку Верховна рада шляхом голосування народних депутатів.
Що цьому передувало
Нагадаємо, що чутки про відставку очільника Міністерства оборони Олексій Резнікова ходять давно. Зокрема, після низки скандалів з закупівлями Міноборони продуктів харчування та амуніції за завищеними цінами.
Нещодавно нардеп Олексій Гончаренко заявив, що нібито Резнікова відправлять у відставку та призначать послом у Британії. За його словами, пост міністра оборони може зайняти керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
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