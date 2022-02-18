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Резников о вероятности эскалации: могут называть разные даты и сценарии - армия готова

Автор: РБК-Украина

Министр обороны Алексей Резников заявил, что вероятность эскалации конфликта на востоке Украины невысокая. Однако, по его словам, украинская армия готова к любым сценариям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны во время выступления в Раде.

"В который раз подчеркиваю. Сейчас могут озвучиваться разные даты каких-то событий и разные сценарии. Все эти сценарии украинская армии просчитала и готова к ним. Мы ни в коем случае не умаляем угрозу. Но вероятность масштабной эскалации до сих пор оцениваем как невысокую", - заявил министр.

Резников добавил, что Вооруженные силы Украины и правоохранительные органы проходят постоянные учения и готовы отстаивать государственную целостность и суверенитет.

"Наши усилия сконцентрированы на том, чтобы максимально повысить готовность. Скажем сейчас в разных регионах продолжаются учения Вооруженных Сил Украины "Заметель-2022". Ряд учений уже провели органы системы МВД. Постоянно тренируется Служба безопасности Украины", - подчеркнул глава Минобороны.

Напомним, утром 18 февраля российские наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня на территории Донбасса.

Как сообщало РБК-Украина ранее, 13 февраля Россия развернула масштабные военные учения в Черном и Азовском морях, закрыв для плавания акватории.

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