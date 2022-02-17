Россия развернула новые морские учения с участием 20 кораблей
Россия развернула очередные военные учения. 20 кораблей флотилии вышли в Каспийское море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости".
Отмечается, что в скором времени корабельные тактические группы флотилии отработают совместные маневры по плаванию в едином походном ордере, "будут отражать средства воздушного нападения условного противника и отработают ведение учебного морского боя, а также выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы".
"В общей сложности в корабельном командно-штабном учении принимают участие экипажи порядка 20 боевых кораблей флотилии", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Россия объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными и закрыла для плавания на период с 13 по 19 февраля якобы в связи с проведением военных учений.
Отметим, МИД Украины выразил решительный протест России.