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Резников: управлять КПВВ на Донбассе будет госпредприятие

Новости » Политика     18.05.2020 - 11:33
Резников: управлять КПВВ на Донбассе будет госпредприятие
Фото: Алексей Резников (facebook.com/alex reznikoff)

Госпредприятие "Реинтеграция и восстановление" займется вопросами КПВВ

Для управления контрольными пунктами въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе и административной границе с Крымом создали отдельное государственное предприятие. Оно называется "Реинтеграция и восстановление".

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, Министерство реинтеграции уже зарегистрировало такое предприятие.

"И первая задача этого госпредприятия - наши контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), которые все разрознены с точки зрения балансодержателя, собрать в одном месте для эффективного управления", - отметил Резников.

Он уточнил, что министерство будет заниматься вопросами образования, здравоохранения, инфраструктуры и социальной политики в отношении пострадавших территорий.

"Но вместе с этим задача, в том числе, - восстановить территории Донецкой и Луганской областей, которые подконтрольны сегодня Украине и пострадали. А после того, как Украина выйдет на границы с Российской Федерацией, естественно, всю территорию, которая разграблена и сегодня временно оккупирована, - часть Донецкой и Луганской областей и Крым", - добавил вице-премьер.

Напомним, украинские пограничники заявляют, что боевики на Донбассе отказывают в пересечении линии разграничения даже при наличии особых обстоятельств. В частности, с 22 марта на оккупированную территорию не пропустили более 20 человек.

Отметим, в марте украинская сторона в связи с эпидемией COVID-19 ограничила работу КПВВ на Донбассе и на административной границе с Крымом. Жители неподконтрольных районов должны получать специальные разрешения.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины ДонбассКрымАлексей РезниковКПВВ
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