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"ДНР/ЛНР" попытаются дестабилизировать работу пунктов пропуска, - Минреинтеграции

Новости » Общество     15.05.2020 - 12:25
"ДНР/ЛНР" попытаются дестабилизировать работу пунктов пропуска, - Минреинтеграции
Фото: КПВВ на Донбассе (dnl.com.ua)  

Оккупанты попытаются дестабилизировать работу двух КПВВ

Оккупационные администрации отдельных районов Донецкой и Луганской областей попытаются устроить протесты и провокации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сообщается, что в ближайшее время по указанию российских кураторов ожидаются попытки устроить на КПВВ имитационные "акции протеста" и провокации.

"Анализ данных показывает, что целью этих провокаций будет дестабилизация работы, в первую очередь, КППВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое", через которые осуществляются поставки гуманитарной помощи. Ответственность за возможные последствия полностью ложится на руководителей оккупационной российской власти", - говорится в сообщении.

Также украинская сторона отмечает, что на консультациях Контактной группы поднимался вопрос открытия КПВВ в Золотом Луганской области, однако так называемая "ЛНР" концентрируется на фабрикации фейковых сюжетов о якобы проблемах в работе КПВВ "Станица Луганская".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока рано говорить об открытии контрольных пунктов пропуска на Донбассе, поскольку сроки привязаны к карантину.

В марте украинская сторона в связи с эпидемией COVID-19 ограничила работу КПВВ на Донбассе. Жители оккупированных районов должны получать специальные разрешения на въезд и выезд, которое выдается по усмотрению командующего ООС.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины ДНРЛНРпротестКПВВ
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