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Боевики не пускают украинцев через свои КПВВ даже при особых обстоятельствах

Новости » Происшествия     11.05.2020 - 13:34
Боевики не пускают украинцев через свои КПВВ даже при особых обстоятельствах
Фото: КПВВ на Донбассе (УНИАН)

На Донбассе продолжают действовать временные ограничения на пересечение линии разграничения

Боевики на Донбассе отказывают украинцам в пересечении линии разграничения даже при наличии особых обстоятельств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в своем Facebook.

Так, на Донбассе продолжают действовать временные ограничения на пересечение линии разграничения. В частности, пройти КПВВ можно только при наличии отдельного решения командующего Объединенных сил.

Боевики не пускают украинцев через свои КПВВ даже при особых обстоятельствах

"Иногда люди, которые едут на оккупированную территорию под давлением критических жизненных обстоятельств, не могут пересечь линию разграничения даже при наличии положительного решения командующего Объединенных сил. Более 20 человек, которых украинские пограничники с отдельными решениями пропустили, пророссийские боевики заворачивали в "серую зону", - информируют в ведомстве.

Пограничники отмечают, что помогали вернуться таким гражданам на контролируемую территорию. Сотрудники ГПСУ просят украинцев, которые планируют пересекать линию разграничения, учесть карантин и действия представителей оккупированных территорий.

В ведомстве также обращают внимание, что на Донбассе продолжают действовать временные ограничения на пересечение линии разграничения. Из-за продления карантина до 22 мая ограничения на пересечение линии разграничения будут продолжаться и далее - до отдельного распоряжения.

Так, ограничения вводят приказом командующего Объединенных сил, и пересечь линию разграничения возможно лишь по его отдельному решению при веских причинах гуманитарного характера или критических жизненных обстоятельств.

Указано, что с 22 марта командующий ООС предоставил 283 таких индивидуальных разрешений, основную часть - 236 положительных решений - предоставили для пересечения линии разграничения в КПВВ "Станица Луганская".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня рано говорить об открытии контрольных пунктов пропуска на Донбассе, поскольку сроки привязаны к карантину в Украине.

Как писало РБК-Украина, несмотря на карантин Трехсторонняя контактная группа обсуждает необходимость активизации подготовки к открытию КПВВ в районе населенных пунктов Золотое и Счастье Луганской области.

Теги Новости Украины ДонбассбоевикиООС
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