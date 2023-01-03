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Резніков уперше в 2023 році зателефонував міністру оборони Польщі: про що говорили

Фото: Міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Міністр оборони Олексій Резніков 3 січня провів першу в 2023 році телефонну розмову з польським колегою Маріушом Блащаком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Міноборони України.

"Ми обговорили широкий спектр проектів, які мають бути реалізовані в цьому році, що значно підвищить обороноздатність української армії", - зазначив посадовець.

Резніков також подякув Блащаку і Польщі за непохитну підтримку в боротьбі з російською агресією

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запевнив, що у 2023 році Варшава продовжить надавати Києву допомогу.

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ПольщаОлексій Резніков