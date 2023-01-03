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Резников впервые в 2023 году позвонил министру обороны Польши: о чем говорили

Фото: Министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Министр обороны Алексей Резников 3 января провел первый в 2023 году телефонный разговор с польским коллегой Мариушем Блащаком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Минобороны Украины.

"Мы обсудили широкий спектр проектов, которые должны быть реализованы в этом году, что значительно повысит обороноспособность украинской армии", - отметил чиновник.

Резников также поблагодарил Блащака и Польшу за непоколебимую поддержку в борьбе с российской агрессией

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заверил, что в 2023 году Варшава продолжит оказывать Киеву помощь.

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ПольшаАлексей Резников