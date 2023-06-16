Резніков: Україна побудувала і розвиває надійну систему ППО

Україна завдяки допомозі країн-партнерів вже змогла побудувати надійну систему протиповітряного захисту, і продовжує її розвивати. Очікувані сучасні західні літаки у майбутньому стануть надійною складовою ППО.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

За словами голови оборонного відомства у розмові з журналістами, українські захисники мають найрозвиненіші у світі системи Patriot, NASAMS IRIS-T та SAMP/T.

"Наступний рівень - це інші системи - "Кроталі", "Гепарди", а також радянські, які ми все ще маємо, і аж до ручних ПЗРК, тобто системи різної дальності дії", - зазначив він.

Міністр також висловився про факт створення літакової коаліції, що розпочинається з тренування наших пілотів.

"Але ми вже точно знаємо, що у нас будуть літаки як частина протиповітряної оборони, говорить про те, що ця система продовжує розвиток", - підкреслив Резніков.

Також глава Міноборони розповів, що під час зустрічей у Брюсселі, де відбулося 13 засідання у форматі "Рамштайн", пролунали зобов'язання від країн-партнерів щодо продовження забезпечення України необхідними ракетами та системами запуску.

"Вже цього місяця або протягом наступних місяців ми зможемо отримати перші системи Hawk, яких у нас ще не було, і відповідне обладнання та ракети до них. Отже, ППО у нас розвивається. Сьогодні я знову повторив партнерам, що протиповітряна оборона є першим пріоритетом", - сказав він

Навчання українських пілотів

Останні кілька тижнів союзники України почали активно розглядати питання навчання наших пілотів на винищувачах F-16 та інших сучасних бойових літаках. Це сталося після того, як відповідну ініціативу підтримав президент США Джо Байден.

За інформацією ЗМІ, підготовка українських пілотів може тривати чотири місяці. До такої оцінки, за непідтвердженими даними, дійшов Пентагон.

Зазначимо також, що як пишуть західні журналісти Данія може розпочати навчання пілотів уже у серпні.