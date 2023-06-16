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Резников: Украина построила и развивает надежную систему ПВО

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Пятница 16 июня 2023 00:37
Резников: Украина построила и развивает надежную систему ПВО Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украина благодаря помощи стран-партнеров уже смогла построить надежную систему противовоздушной защиты, и продолжает ее развивать. Ожидаемые современные западные самолеты в будущем станут надежной составляющей ППО.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам главы оборонного ведомства, украинские защитники имеют наиболее развитые в мире системы Patriot, NASAMS IRIS-T и SAMP/T.

"Следующий уровень - это другие системы - "Кротали", "Гепарды", а также советские, которые мы все еще имеем, и вплоть до ручных ПЗРК, то есть системы разной дальности действия", - отметил он.

Министр также высказался о факте создания самолетной коалиции, что начинается с тренировки наших пилотов.

"Но мы уже точно знаем, что у нас будут самолеты, как часть противовоздушной обороны, говорит о том, что эта система продолжает развитие", - подчеркнул Резников.

Также глава Минобороны рассказал, что во время встреч в Брюсселе прозвучали обязательства от стран-партнеров относительно продолжения обеспечения Украины необходимыми ракетами и системами запуска.

"Уже в этом месяце или в течение следующих месяцев мы сможем получить первые системы Hawk, которых у нас еще не было, и соответствующее оборудование и ракеты к ним. Итак, ПВО у нас развивается. Сегодня я снова повторил партнерам, что противовоздушная оборона является первым приоритетом", - сказал он

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Алексей Резников ПВО
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