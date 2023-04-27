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Резніков: трибунал над Росією варто було б провести у Маріуполі чи Харкові

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Трибунал над російськими військовими злочинцями обов'язково буде. Одне з засідань варто провести у зруйнованому Маріуполі чи Харкові.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, без трибуналу Росія буде хотіти реваншу. Тому покарання злочинців залишається однією з цілей України.

"Тому потрібен міжнародний трибунал, умовний "Нюрнберг-2", де би він не відбувався. Хтось вважає, що Гаага - так, це символічно, хоча я б робив у Маріуполі чи Харкові. Хоча б засідання трибуналу", - сказав Резніков.

Глава Міноборони впевнений, що зрештою Росію покарають за злочини, скоєні в Україні. Він нагадав, що так свого часу було і з Німеччиною.

"Дуже агресивна Німеччина у Першій світовій війні, Другій світовій війні стала потім пацифістською країною. І не просто через поразку, а тому що просто поразка у Першій світовій війні та Версальський мир навпаки призвели до реваншистських настроїв", - додав міністр.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков вважає, що мета України - це вийти на кордони 1991 року, проте він сумнівається, що це вдасться зробити дипломатичним шляхом з теперішнім керівництвом РФ.

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Олексій РезніковМаріупольхарковРосійська ФедераціяВійна в Україні