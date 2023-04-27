Резников: трибунал над Россией стоило бы провести в Мариуполе или Харькове

По его словам, без трибунала Россия будет хотеть реванша. Поэтому наказание преступников остается одной из целей Украины.

"Поэтому нужен международный трибунал, условный "Нюрнберг-2", где бы он ни проходил. Кто-то считает, что Гаага - да, это символично, хотя я бы делал в Мариуполе или Харькове. Хотя бы заседание трибунала", - сказал Резников.

Глава Минобороны уверен, что в конце концов Россию накажут за преступления, совершенные в Украине. Он напомнил, что так в свое время было и с Германией.

"Очень агрессивная Германия в Первой мировой войне, Второй мировой войне стала потом пацифистской страной. И не просто из-за поражения, а потому, что просто поражение в Первой мировой войне и Версальский мир наоборот привели к реваншистским настроениям", - добавил министр.

Напомним, министр обороны Алексей Резников считает, что цель Украины - выйти на границы 1991 года, однако он сомневается, что это удастся сделать дипломатическим путем с нынешним руководством РФ.

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