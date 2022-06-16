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Резников после третьего "Рамштайна": военная поддержка Украины никогда не прекратится

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Запад продолжит военную поддержку Украины. После начала полномасштабной войны Россию считают не стратегическим партнером, а главной угрозой для НАТО и мировой системы безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Алексея Резникова CNN.

Во время вчерашней встречи в формате "Рамштайн" Резников получил сигналы от западных лидеров относительно долговременной поддержки Украины. В частности, глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявили, что военная поддержка "никогда не прекратится".

"Я услышал это вчера и почувствовал это совершенно честно, я видел глаза Ллойда Остина, например... Я видел реальное понимание того, что они никогда не остановятся", - сказал Резников.

Он отметил, что обещания США и Запада касаются не только военной поддержки, но и финансовой, экономической и политической.

"Я думаю, что они (западные союзники, - ред.) решили, что хотят быть партнерами в этой победе", - добавил украинский министр.

Резников подчеркнул, что теперь страны НАТО и ЕС рассматривают Россию как противника, а не стратегического партнера.

Напомним, Алексей Резников в интервью заявил, что Украина собирается возвращать Крым с помощью западного оружия.

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