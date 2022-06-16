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Резніков після третього "Рамштайну": військова підтримка України ніколи не припиниться

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Захід продовжить військову підтримку України. Після початку повномасштабної війни Росію вважають не стратегічним партнером, а головною загрозою для НАТО та світової системи безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Олексія Резнікова CNN.

Під час вчорашньої зустрічі у форматі "Рамштайн" Резніков отримав сигнали від західних лідерів щодо довготривалої підтримки України. Зокрема, глава Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявили, що військова підтримка "ніколи не припиниться".

"Я почув це вчора і відчув це абсолютно чесно, я бачив очі Ллойда Остіна, наприклад... Я бачив реальне розуміння того, що вони ніколи не зупиняться", - сказав Резніков.

Він зазначив, що обіцянки США та Заходу стосуються не лише військової підтримки, а й фінансової, економічної та політичної.

"Я думаю, що вони (західні союзники, - ред.) вирішили, що хочуть бути партнерами в цій перемозі", - додав український міністр.

Резніков підкреслив, що тепер країни НАТО та ЄС розглядають Росію як супротивника, а не стратегічного партнера.

Нагадаємо, Олексій Резніков в інтерв'ю заявив, що Україна збирається повертати Крим за допомогою західної зброї.

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Олексій РезніковМіністерство оборони УкраїниВійськова допомога