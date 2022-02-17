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Резников о требованиях Кремля: россияне сами приблизились к границам НАТО

Автор: Анастасия Рокитна, Владислав Красинский

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о смене риторики Кремля по отношению к НАТО. По его словам, россияне сами приблизились к границам Североатлантического Альянса.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, раньше Кремль говорил, что нельзя брать страны в НАТО, потому что НАТО им якобы угрожает и приближается к их границам.

"Но здесь забавная история - россияне сами стали приближаться к границам НАТО. Они проводят учения в Беларуси, а это буквально на границе с Польшей и Литвой - странами НАТО. Они оккупируют Черное море, а там находятся Болгария и Румыния - также страны НАТО", - заявил министр оборони.

Резников считает, что россияне сами идут, не выстраивая никаких буферных зон.

"Поэтому они опять лукавят здесь", - заявил он.

Напомним, ранее в НАТО заявили, что Россия создает "новую нормальность", чтобы силой оспорить принцип суверенитета.

Ранее Путин заявил, что отсрочка вступления Украины в НАТО ничего не меняет.

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Алексей РезниковНАТОВладимир Путин