Резніков про вимоги Кремля: росіяни самі наблизилися до кордонів НАТО

За його словами, раніше Кремль говорив, що не можна брати країни в НАТО, тому що НАТО їм нібито погрожує і наближається до їхніх кордонів.

"Але тут кумедна історія - росіяни самі стали наближатися до кордонів НАТО. Вони проводять навчання в Білорусі, а це буквально на кордоні з Польщею і Литвою - країнами НАТО. Вони окупують Чорне море, а там знаходяться Болгарія і Румунія - також країни НАТО", - заявив міністр оборони.

Резніков вважає, що росіяни самі йдуть, не вибудовуючи ніяких буферних зон.

"Тому вони знову лукавлять тут", - заявив він.