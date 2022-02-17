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Резніков про вимоги Кремля: росіяни самі наблизилися до кордонів НАТО

Автор: Анастасія Рокитна, Владислав Красінський

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про зміну риторики Кремля по відношенню до НАТО. За його словами, росіяни самі наблизилися до кордонів Північноатлантичного Альянсу.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, раніше Кремль говорив, що не можна брати країни в НАТО, тому що НАТО їм нібито погрожує і наближається до їхніх кордонів.

"Але тут кумедна історія - росіяни самі стали наближатися до кордонів НАТО. Вони проводять навчання в Білорусі, а це буквально на кордоні з Польщею і Литвою - країнами НАТО. Вони окупують Чорне море, а там знаходяться Болгарія і Румунія - також країни НАТО", - заявив міністр оборони.

Резніков вважає, що росіяни самі йдуть, не вибудовуючи ніяких буферних зон.

"Тому вони знову лукавлять тут", - заявив він.

Нагадаємо, раніше в НАТО заявили, що Росія створює "нову нормальність", щоб силою оскаржити принцип суверенітету.

Раніше Путін заявив, що відстрочка вступу України в НАТО нічого не змінює.

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