Резников о требованиях Кремля: россияне сами приблизились к границам НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о смене риторики Кремля по отношению к НАТО. По его словам, россияне сами приблизились к границам Североатлантического Альянса.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .

По его словам, раньше Кремль говорил, что нельзя брать страны в НАТО, потому что НАТО им якобы угрожает и приближается к их границам.

"Но здесь забавная история - россияне сами стали приближаться к границам НАТО. Они проводят учения в Беларуси, а это буквально на границе с Польшей и Литвой - странами НАТО. Они оккупируют Черное море, а там находятся Болгария и Румыния - также страны НАТО", - заявил министр оборони.

Резников считает, что россияне сами идут, не выстраивая никаких буферных зон.

"Поэтому они опять лукавят здесь", - заявил он.