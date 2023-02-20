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Резніков про терміни передачі Україні винищувачів: це питання одного-двох місяців

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що західні країни дозріли до передачі бойових літаків Києву. На думку міністра, це питання одного-двох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Резнікова в інтерв'ю виданню "Бебель".

На запитання, скільки часу Україні доведеться "боротися" за літаки, глава Міноборони відповів: "

Також Резніков розповів, скільки літаків Україна має намір отримати від партнерів.

Нагадаємо, раніше у Палаті представників Конресу США заявили, що Вашингтон має надати Україні все для перемоги над Росією, у тому числі й винищувачі. Там вважають, що момент для таких постачань, ймовірно, вже настає.

У Франції, у свою чергу, також не виключають постачання винищувачів України. Однак там це питання викликає низку складнощів.

Як відомо, зараз про намір вивчати українських пілотів на сучасних винищувачах заявила лише Велика Британія.

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