Момент для поставок приходить. У Конгресі сподіваються, що США передадуть винищувачі Україні
Сполучені Штати Америки мають надати Україні все для перемоги над Росією, у тому числі й винищувачі. Момент для таких поставок, ймовірно, вже настає.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill, про це заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Майкл Маккол.
"Чим довше вони чекають, тим довше триватиме цей конфлікт… Ми маємо кинути всі сили на цю боротьбу, щоб вони могли перемогти, і Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.) збирається сказати нам про це найближчим часом. Він виступив на Мюнхенській конференції з промовою, в якій сказав те саме. І я думаю, що настає момент, коли це станеться", - заявив Маккол.
За словами політика, він сподівається, що США у майбутньому ухвалять рішення передати Україні винищувачі.
Нагадаємо, раніше група американських законодавців закликала президента США Джо Байдена розпочати постачання Україні винищувачів F-16.
Також ми писали, що, за інформацією ЗМІ, США допускають передачу своїх винищувачів Україні при затягуванні війни.
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