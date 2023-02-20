Резников о сроках передачи Украине истребителей: это вопрос одного-двух месяцев

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что западные страны созрели к передаче боевых самолетов Киеву. По мнению министра, это вопрос одного-двух месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Резникова в интервью изданию " Бебель ".

Также Резников рассказал, сколько самолетов Украина намерена получить от партнеров.

На вопрос, сколько времени Украине придется "сражаться" за самолеты, глава Минобороны ответил: "

Напомним, ранее в Палате представителей Конресса США заявили, что Вашингтон должен предоставить Украине все для победы над Россией, в том числе и истребители. Там считают, что момент для таких поставок, вероятно, уже наступает.

Во Франции, в свою очередь, также не исключают поставки истребителей Украине. Однако там этот вопрос вызывает ряд сложностей.

Как известно, в настоящий момент о намерении учить украинских пилотов на современных истребителях заявила только Великобритания.

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