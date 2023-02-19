Глава Міноборони Франції про винищувачі для України: не табу, але є складнощі

Франція не виключає проведення навчань для українських пілотів та постачання Україні винищувачів. Проте це питання викликає низку складнощів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню в інтерв'ю Le Parisien.

"Не існує жодних табу, і наші критерії аналізу добре відомі", - сказав міністр, відповідаючи на питання про постачання сучасних винищувачів Україні.

Водночас глава Міноборони наголосив, постачання літаків порушує дуже складні логістичні та практичні питання.

"Запит України є складовою потреби захистити своє небо, як і системи протиповітряної оборони - де Франція є лідером - і є частиною тієї ж логіки: створити "захисну бульбашку" навколо поля бою або міст", - сказав Лекорню.

Зазначимо, що Франція виготовляє винищувачі Rafale. Проте поки питання про їх можливу передачу не озвучувалося керівництвом України чи Франції.

Також нагадаємо, про намір навчати українських пілотів на сучасних винищувачах заявила лише Велика Британія.

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