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Резніков: танків Abrams не буде у цьому контрнаступі, екіпажі вже поїхали на навчання

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Американські танки Abrams не візьмуть участь у цьому контрнаступі ЗСУ. Українські екіпажі вже поїхали на навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова під час прес-конференції.

Він наголосив, що Україна отримала сучасні системи озброєння, особливо в частині "броньованого кулака". Мова йде про броньовані машини та танки, зокрема Leopard 2 та Challenger 2. За словами Резнікова, обіцяні танки Leopard 1 та американські Abrams будуть надані пізніше.

"Танки Abrams у цьому контрнаступі взяти участь не встигнуть, але наші екіпажі вже поїхали на навчання. Але, окрім того, у нас велика кількість броньованих машин різного типу - БТР і БМП. Це і Bradley, і Marder, і Stryker, і CV 90 зі Швеції будуть. Там завершуються ще курси підготовчі", - заявив міністр.

Резніков наголосив, що сама техніка підготовлена та частково доставлена, але є українські військові завершують проходження навчань на деяких типах озброєння.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що партнери надали Україні 98% обіцяної техніки. За його словами, країни НАТО озброїли понад 9 бригад ЗСУ.

За словами глава Міноборони Олексія Резнікова, Україна вже отримала від Данії артилерійські установки Caesar французького виробництва.

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