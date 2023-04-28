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Україна отримала від Данії артилерійські установки Caesar, - Резніков

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Україна, П'ятниця 28 квітня 2023 12:14
Україна отримала від Данії артилерійські установки Caesar, - Резніков Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна отримала від Данії самохідні артилерійські установки Caesar. Вони вже стали на бойове чергування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова під час прес-конференції.

За його словами, у серпні місяці Україна почала проект з Королівством Данія про можливість отримати артсистем "Цезар". "Данія у свій час для своїх збройних сил замовила "Цезарі" французькі модернізовані, заплатила за це гроші, і вони мали бути на озброєнні", - розповів він.

"Ми вели перемовини, непростий був проект, сьогодні хочу вам похвастатися, заїхали перші "Цезарі "в Україну, виробництво Франція, але це данські "Цезарі", які стають на бойове чергування", - сказав міністр.

Нагадаємо, у середині квітня українські військові завершили навчання на самохідних артилерійських установках Caesar у Данії.

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