UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Резніков стурбований гарантіями безпеки від G7: хоче дізнатися деталі та ціну підтримки

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони України Олексій Резніков висловив занепокоєння з приводу характеру альтернативних гарантій безпеки "в ізраїльському стилі", які сьогодні мають запропонувати нашій країні лідери G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Резніков заявив, що хоче побачити деталі та ціну пропонованої підтримки.

"Після Будапештського меморандуму ми не будемо вірити чи не просто довіряти паперам без будь-яких витрат", - сказав міністр.

Варто зазначити, Резніков мав на увазі угоду 1994 року між Великою Британією, США та Росією, яка обіцяла, що Москва не буде нападати на Україну та не загрожувати їй фінансово.

Гарантії безпеки для України

Країни G7 сьогодні, 12 липня, погодять принципи гарантій безпеки для України. Це станеться у рамках саміту НАТО, який проходить у Вільнюсі.

В уряді Великої Британії заявили, що сьогодні партнери G7 на полях саміту НАТО погодять спільну декларацію для довгострокових домовленостей щодо безпеки України.

Очікується, що її підпишуть сьогодні всі члени "Великої сімки". У Британії назвали майбутні гарантії "історичними" і заявили, що вони стануть великим кроком для припинення війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОG7Олексій РезніковГарантії безпеки