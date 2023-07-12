Країни G7 сьогодні погодять принципи гарантій безпеки для України, - США

Країни G7 сьогодні, 12 липня, погодять принципи гарантій безпеки для України. Це станеться у рамках саміту НАТО, який проходить у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представниці Білого дому з питань Європи Аманди Слоут.

Вона заявила, що рішення країн "Великої сімки" надішле чіткий сигнал Росії, що "час не на її боці".

"Це сигналізує про спільну довгострокову відданість створенню потужної оборонної страхової сили для України. Ця багатостороння декларація надішле Росії значний сигнал про те, що час не на її боці", - сказала Слоут.

За її словами, президент США Джо Байден та лідери G7 зроблять сьогодні вдень заяву щодо довгострокових зобов'язань для України.

При цьому видання Bloomberg зазначає, що мова йде про індивідуальні гарантії безпеки з боку країн "Великої сімки".

"Деякі з ключових союзників України, включно з країнами "Великої сімки", оголосять у середу про початок індивідуальних переговорів з Україною, щоб запропонувати двосторонні зобов’язання щодо безпеки для посилення обороноздатності Києва та стримування подальшої російської агресії", - повідомляє видання.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Вчора у столиці Литви стартував саміт країн НАТО, ключовою темою якого стала Україна. Глава нашої держави та перша леді Володимир та Олена Зеленські також присутні на саміті.

Вчора союзники ухвалили спільне комюніке, де, зокрема, виклали своє бачення шляху України в Альянс. Також союзники підтримали вступ нашої країни до НАТО без виконання плану дій щодо членства.

Проте Володимир Зеленський розкритикував НАТО за нерішучість щодо України. Президент наголосив, що "безпрецедентно та абсурдно", коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України.

РБК-Україна слідкує за другим днем саміту НАТО у Вільнюсі - детальніше про це читайте за посиланням.

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