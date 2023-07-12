RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Резников озабочен гарантиями безопасности от G7: хочет узнать детали и цену поддержки

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил обеспокоенность по поводу характера альтернативных гарантий безопасности "в израильском стиле", которые сегодня предложат нашей стране лидеры G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Резников заявил, что хочет увидеть детали и цену предлагаемой поддержки.

"После Будапештского меморандума мы не будем верить или не просто доверять бумагам без какой-либо платы", - сказал министр.

Стоит отметить, Резников имел в виду соглашение 1994 между Великобританией, США и Россией, которая обещала, что Москва не будет нападать на Украину и не угрожать ей финансово.

Гарантии безопасности для Украины

Страны G7 сегодня, 12 июля, согласуют принципы гарантий безопасности для Украины. Это произойдет в рамках проходящего в Вильнюсе саммита НАТО.

В правительстве Великобритании заявили, что сегодня партнеры G7 на полях саммита НАТО согласуют совместную декларацию для долгосрочных договоренностей по безопасности Украины.

Ожидается, что ее подпишут сегодня все члены "Большой семерки". В Британии назвали будущие гарантии "историческими" и заявили, что они станут большим шагом для прекращения войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОG7Алексей РезниковГарантии безопасности