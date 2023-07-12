Резніков стурбований гарантіями безпеки від G7: хоче дізнатися деталі та ціну підтримки

Міністр оборони України Олексій Резніков висловив занепокоєння з приводу характеру альтернативних гарантій безпеки "в ізраїльському стилі", які сьогодні мають запропонувати нашій країні лідери G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Резніков заявив, що хоче побачити деталі та ціну пропонованої підтримки.

"Після Будапештського меморандуму ми не будемо вірити чи не просто довіряти паперам без будь-яких витрат", - сказав міністр.

Варто зазначити, Резніков мав на увазі угоду 1994 року між Великою Британією, США та Росією, яка обіцяла, що Москва не буде нападати на Україну та не загрожувати їй фінансово.

Гарантії безпеки для України

Країни G7 сьогодні, 12 липня, погодять принципи гарантій безпеки для України. Це станеться у рамках саміту НАТО, який проходить у Вільнюсі.

В уряді Великої Британії заявили, що сьогодні партнери G7 на полях саміту НАТО погодять спільну декларацію для довгострокових домовленостей щодо безпеки України.

Очікується, що її підпишуть сьогодні всі члени "Великої сімки". У Британії назвали майбутні гарантії "історичними" і заявили, що вони стануть великим кроком для припинення війни.