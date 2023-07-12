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Резников озабочен гарантиями безопасности от G7: хочет узнать детали и цену поддержки

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Среда 12 июля 2023 12:30
Резников озабочен гарантиями безопасности от G7: хочет узнать детали и цену поддержки Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил обеспокоенность по поводу характера альтернативных гарантий безопасности "в израильском стиле", которые сегодня предложат нашей стране лидеры G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Резников заявил, что хочет увидеть детали и цену предлагаемой поддержки.

"После Будапештского меморандума мы не будем верить или не просто доверять бумагам без какой-либо платы", - сказал министр.

Стоит отметить, Резников имел в виду соглашение 1994 между Великобританией, США и Россией, которая обещала, что Москва не будет нападать на Украину и не угрожать ей финансово.

Гарантии безопасности для Украины

Страны G7 сегодня, 12 июля, согласуют принципы гарантий безопасности для Украины. Это произойдет в рамках проходящего в Вильнюсе саммита НАТО.

В правительстве Великобритании заявили, что сегодня партнеры G7 на полях саммита НАТО согласуют совместную декларацию для долгосрочных договоренностей по безопасности Украины.

Ожидается, что ее подпишут сегодня все члены "Большой семерки". В Британии назвали будущие гарантии "историческими" и заявили, что они станут большим шагом для прекращения войны.

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