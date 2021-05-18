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Резников: справку переселенца и помощь можно будет переоформить через "Дію"

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Киев, Вторник 18 мая 2021 17:39
Резников: справку переселенца и помощь можно будет переоформить через "Дію" Фото: вице-премьер Алексей Резников (t me OP_UA)
Автор: РБК-Украина

В течение года на портале "Дія" запустят возможность переоформления справки переселенца для временно перемещенных лиц с оккупированных территорий. Для жителей Крыма и ОРДЛО уже запущен пилотная услуга "виртуальный номер".

Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, перелает пресс-служба министерства.

По его словам, правительство продолжает упрощать доступ переселенцев и жителей оккупированных территорий к государственным сервисам.

"Уже в рамках пилотного проекта запущена услуга "виртуальный номер", а в течение года планируется запустить через портал "Дія" онлайн-услуги по переоформлению справки ВПЛ через подачу заявок на оказание адресной помощи", - отметил Резников.

Он также добавил, что через "Дію" можно будет подать документы в специальные образовательные центры. Все государственные услуги в онлайн-формате будут доступны для жителей оккупированных территорий до 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что сервис єМалятко для семей с новорожденными стал доступен для жителей временно оккупированных территорий Украины.

Кроме того, через портал "Дія" начали принимать заявки на льготную ипотеку для переселенцев под 3% от немецкого банка.

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