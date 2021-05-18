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Резніков: довідку переселенця та допомогу можна буде переоформити через "Дію"

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Київ, Вівторок 18 травня 2021 17:39
Резніков: довідку переселенця та допомогу можна буде переоформити через "Дію" Фото: віце-прем'єр Олексій Резніков (t me OP_UA)
Автор: РБК-Україна

Протягом року на порталі "Дія" запустять можливість переоформлення довідки переселенця для тимчасово переміщених осіб з окупованих територій. Для жителів Криму і ОРДЛО вже запущено пілотну послугу "віртуальний номер".

Про це заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає прес-служба міністерства.

За його словами, уряд продовжує спрощувати доступ переселенців і жителів окупованих територій до державних сервісів.

"Вже в рамках пілотного проекту запущено послугу "віртуальний номер", а протягом року планується запустити через портал "Дія" онлайн-послуги з переоформлення довідки ВПО через подачу заявок на надання адресної допомоги", - зазначив Резніков.

Він також додав, що через "Дію" можна буде подати документи в спеціальні освітні центри. Всі державні послуги в онлайн-форматі будуть доступні для жителів окупованих територій до 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сервіс єМалятко для сімей з новонародженими став доступний для жителів тимчасово окупованих територій України.

Крім того, через портал "Дія" почали приймати заявки на пільгову іпотеку для переселенців під 3% від німецького банку.

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