Резніков: довідку переселенця та допомогу можна буде переоформити через "Дію"

Протягом року на порталі "Дія" запустять можливість переоформлення довідки переселенця для тимчасово переміщених осіб з окупованих територій. Для жителів Криму і ОРДЛО вже запущено пілотну послугу "віртуальний номер".

Про це заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає прес-служба міністерства .

За його словами, уряд продовжує спрощувати доступ переселенців і жителів окупованих територій до державних сервісів.

"Вже в рамках пілотного проекту запущено послугу "віртуальний номер", а протягом року планується запустити через портал "Дія" онлайн-послуги з переоформлення довідки ВПО через подачу заявок на надання адресної допомоги", - зазначив Резніков.

Він також додав, що через "Дію" можна буде подати документи в спеціальні освітні центри. Всі державні послуги в онлайн-форматі будуть доступні для жителів окупованих територій до 2023 року.