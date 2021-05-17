Сервис єМалятко стал доступным для жителей временно оккупированных территорий Украины. Всего в апреле сервисом воспользовались более 92 тысяч украинских семей.

Об этом во время форума "Украина 30" заявил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

"С сегодняшнего дня сервис єМалятко становится доступным для жителей временно оккупированных территорий. Важная социальная линия, ведь украинцы на временно оккупированных территориях сожалению имеют дополнительные трудности для получения государственных услуг", - сообщил Вискуб.

Он добавил, что также сейчас появилась возможность заказать онлайн и получить прямо домой бумажное свидетельство о рождении.

"К улучшению сервиса єМалятко присоединилась "Укрпочта" и теперь родители могут получить бумажный оригинал свидетельства о рождении при его заказе онлайн сразу домой. Цифровое свидетельство о рождении доступно родителям в "Дие", - отметил замминистра.

В целом сервисом в апреле воспользовались 83% украинских семей с новорожденными - 92 413.