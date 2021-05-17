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Начался прием заявок на льготную ипотеку для переселенцев: как ее подать

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Киев, Понедельник 17 мая 2021 14:34
Начался прием заявок на льготную ипотеку для переселенцев: как ее подать Фото: переселенцы смогут получить льготную ипотеку (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине с 17 мая начался прием заявок на льготную ипотеку для переселенцев, которую финансирует немецкий банк KfW. Заявку можно подать двумя способами.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сообщается, что заявки принимает Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству. Они подаются заявителями при личном обращении в региональное управление Фонда или в электронной форме через портал "Дія".

Чтобы подать заявление через портал "Дія", нужно на нем авторизоваться и в списке услуг найти пункт "Заявление о намерении получить кредит для ВПЛ". На портале предложат внести информацию о членах семьи, в частности, указать ИНН и номера справок переселенцев. Также необходимо выбрать регион, в котором будут получать ипотеку.

Для подачи заявления лично необходимо заполнить соответствующую форму в письменном виде и обратиться с ней в региональное управление или ипотечный центр Фонда. Если переселенец на 17 мая зарегистрирован в качестве кандидата для получения государственной ипотеки под 3% (Реестр 980) он автоматически вносится в новый реестр и будет участвовать в лотерее на ипотеку от немецкого банка.

Если переселенец не желает включать себя в новый реестр, то соответствующее заявление нужно подать до 17 июня 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что ипотека под 3% годовых от немецкого банка KfW позволит обеспечить жильем примерно 680 семей переселенцев. Ипотеку планируется выдавать на 20 лет под 3% годовых из расчета 63 квадратных метров на семью.

Кредиты получат те кого выберет генератор случайных чисел.

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