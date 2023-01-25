Рєзніков про "список бажань" України: винищувачі входять до цього переліку

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Минулого року я відправив Діду Морозу листівку з побажаннями, і винищувачі також були включені до цього списку", - заявив він.

За його словами, першочерговим завданням уряду України є системи протиповітряної оборони, щоб запобігти нанесенню Росією повітряних і ракетних ударів.

"Ми маємо закрити наше небо, захистити наше небо. Це пріоритет номер один. Після цього нам потрібно отримати більше збройної техніки, танків, артилерійських систем, БПЛА і так далі, і так далі. У нас є люди, але нам потрібна зброя", - Заявив Резніков.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що одна із країн-союзників розпочала роботу над тим, щоб Україна в майбутньому отримала американські винищувачі F-16.

Крім того, раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що тип літака, який отримає Україна в рамках військової допомоги, вже визначено.

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