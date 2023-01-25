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Резников о "списке желаний" Украины: истребители входят в этот перечень

Новина українською →
Киев, Среда 25 января 2023 21:41
Резников о "списке желаний" Украины: истребители входят в этот перечень Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В "список желаний" Украины входят истребители, ПВО, танки и беспилотники.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"В прошлом году я отправил Деду Морозу открытку с пожеланиями, и истребители также были включены в этот список", - заявил он.

По его словам, первоочередной задачей правительства Украины являются системы противовоздушной обороны, чтобы предотвратить нанесение Россией воздушных и ракетных ударов.

"Мы должны закрыть наше небо, защитить наше небо. Это приоритет номер один. После этого нам нужно получить больше вооруженной техники, танков, артиллерийских систем, БПЛА и так далее, и так далее. У нас есть люди, но нам нужно оружие", - заявил Резников.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что одна из стран-союзников начала работу над тем, чтобы Украина в будущем получила американские истребители F-16.

Кроме того, ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что тип самолета, который получит Украина в рамках военной помощи, уже определен.

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