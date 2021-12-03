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Резников за сокращение срочной службы в армии: рассматривается ее целесообразность

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Киев, Пятница 03 декабря 2021 11:30
Резников за сокращение срочной службы в армии: рассматривается ее целесообразность Фото: министр обороны Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Илона Свиридова

Министр обороны Украины Алексей Резников выступает за сокращение продолжительности срочной военной службы в армии. На сегодня рассматривается вообще целесообразность призыва на срочную службу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на часе вопросов к правительству в Верховной раде.

"Сегодня у нас есть и контрактный подход, и призыв. Вы знаете, что 250 тысяч (численность ВСУ, - ред.) по закону и 11 тысяч будут добавлены решением парламента. Но пока на сегодняшний день мы изучаем вместе с главнокомандующим и Генштабом целесообразность и необходимость именно призыва на срочную службу. Моя позиция такова: возможно, нам не нужна она на столь долгий период, может, ее стоит сделать более короткой. И готовить потенциальных будущих защитников и защитниц, чтобы они были готовы", - отметил он.

По его словам, важным аспектом также будет внедрение закона о территориальной обороне и национальном сопротивлении, который начнет действовать с 1 января.

Отметим, на сегодня продолжительность срочной службы в Украине составляет до 18 месяцев для солдат, матросов, сержантов и старшин. Для лиц с высшим образованием - до 12 месяцев.

Напомним, в прошлом году тогдашний министр обороны Андрей Таран заявлял, что в Украине в ближайшие годы не планируют отказываться от призыва на срочную службу. Это в первую очередь связано с несовершенством подготовки военного резерва.

При этом руководство "Слуги народа" считает, что украинская армия должна быть на 100% контрактной.

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Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины Алексей Резников
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