ru ua
Пт, 03 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Резніков за скорочення строкової служби в армії: розглядається її доцільність

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 11:30
Резніков за скорочення строкової служби в армії: розглядається її доцільність Фото: міністр оборони Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Ілона Свиридова

Міністр оборони України Олексій Резніков виступає за скорочення тривалості строкової військової служби в армії. На сьогодні розглядається взагалі доцільність призову на строкову службу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на годині запитань до уряду у Верховній раді.

"Сьогодні у нас є і контрактний підхід, і призов. Ви знаєте, що 250 тисяч (чисельність ЗСУ, - ред.) за законом і 11 тисяч будуть додані рішенням парламенту. Але поки на сьогоднішній день ми вивчаємо разом з головнокомандувачем і Генштабом доцільність і необхідність саме призову на строкову службу. Моя позиція така: можливо, нам не потрібна вона на такий довгий період, може, її варто зробити коротшою. І готувати потенційних майбутніх захисників і захисниць, щоб вони були готові", - зазначив він.

За його словами, важливим аспектом також буде впровадження закону про територіальну оборону та національний спротив, який почне діяти з 1 січня.

Зазначимо, на сьогодні тривалість строкової служби в Україні становить до 18 місяців для солдатів, матросів, сержантів і старшин. Для осіб з вищою освітою - до 12 місяців.

Нагадаємо, минулого року тодішній міністр оборони Андрій Таран заявляв, що в Україні в найближчі роки не планують відмовлятися від призову на строкову службу. Це в першу чергу пов'язано з недосконалістю підготовки військового резерву.

При цьому керівництво "Слуги народу" вважає, що українська армія повинна бути на 100% контрактною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Збройні сили України Олексій Резніков
NEWS
Ляшко анонсував вихід областей з "червоної" зони наступного тижня
Ляшко анонсував вихід областей з "червоної" зони наступного тижня
DAILY
Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього