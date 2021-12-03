Резніков за скорочення строкової служби в армії: розглядається її доцільність

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на годині запитань до уряду у Верховній раді.

"Сьогодні у нас є і контрактний підхід, і призов. Ви знаєте, що 250 тисяч (чисельність ЗСУ, - ред.) за законом і 11 тисяч будуть додані рішенням парламенту. Але поки на сьогоднішній день ми вивчаємо разом з головнокомандувачем і Генштабом доцільність і необхідність саме призову на строкову службу. Моя позиція така: можливо, нам не потрібна вона на такий довгий період, може, її варто зробити коротшою. І готувати потенційних майбутніх захисників і захисниць, щоб вони були готові", - зазначив він.

За його словами, важливим аспектом також буде впровадження закону про територіальну оборону та національний спротив, який почне діяти з 1 січня.

Зазначимо, на сьогодні тривалість строкової служби в Україні становить до 18 місяців для солдатів, матросів, сержантів і старшин. Для осіб з вищою освітою - до 12 місяців.