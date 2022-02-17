Резников считает возможным, что Путин признает "ЛДНР"

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что президент РФ Владимир Путин может признать "ЛДНР". По его словам, этим будут шантажировать.

На вопрос о том, возможно ли признание "ЛДНР" со стороны Путина, он ответил: "Да, абсолютно возможно. Этим будут шантажировать и бравировать".

"Я предвосхищал этот сценарий последний раз месяц назад. Сейчас руководитель Кремля будет играть: признаю - не признаю. Но они сами попадают в собственную ловушку, потому что признание этих террористических организаций, которые называют себя псевдореспубликами, на самом деле означает, что россияне вышли из Минска", - заявил он.